ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​​ನ​ B ಭಾಗ ಬಲು ವಿಶೇಷ; ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಿತ್ರಣವೂ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಭಾಗ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು

Part B of Budget to share long-term objectives to shape India's growth
ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​​ನ​ B ಭಾಗ ಬಲು ವಿಶೇಷ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್​ ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಅನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಗಿ ಬಜೆಟ್​ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್‌ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ನವೀಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ಭಾಗವಾದ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವಾದ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಭಾಷಣದ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​, ಬಜೆಟ್​ ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆಯ ನೀತಿಯಾಗಿರದೇ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗ ಬಿ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಲಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ - ರಕ್ಷಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಜೆಟ್​ ಸಾಲ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹರಿವಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 15ನೇ ಬಜೆಟ್​ ಅನ್ನು ಇಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಬಜೆಟ್​ ಆಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಸತತ 9ನೇ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ​ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

