ETV Bharat / bharat

ನಾಗರಿಕ ದೇವೋ ಭವ: ಪ್ರಧಾನಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್​ನಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯು ಇಂದಿನಿಂದ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿದೆ.

PM NARENDRA MODI PMO NEW ADDRESS NEW COMPLEX HOUSING PMO ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ SEVA TEERTH
ಪ್ರಧಾನಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಒಳಗೊಂಡ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆ 'ನಾಗರಿಕರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ' (ನಾಗರಿಕ ದೇವೋ ಭವ) ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂರ್ಕೀಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಈ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ'ದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ETV Bharat)

ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ, ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜನ ಪರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಎಂಒ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಸಮನ್ವಯ ಸವಾಲುಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

PM NARENDRA MODI PMO NEW ADDRESS NEW COMPLEX HOUSING PMO ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ SEVA TEERTH
ಪ್ರಧಾನಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ (ETV Bharat)

ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ -1, 2 ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಹಣಕಾಸು, ರಕ್ಷಣಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ -1 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ: ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ದೇವೋ ಭವದ ಪವಿತ್ರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಸೇವಾ ತೀರ್ಥವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕರುಣೆ, ಭಾರತ ಮೊದಲು ಎಂಬ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯ ಉಜ್ವಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಪೀಳಿಗೆಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PM NARENDRA MODI PMO NEW ADDRESS NEW COMPLEX HOUSING PMO ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ SEVA TEERTH
ಪ್ರಧಾನಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ (ETV Bharat)

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು 2014ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಸೇವಾ ತೀರ್ಥವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ, ರಾಜಪಥ್ ಅನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರಾಜಭವನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಈಗ ಲೋಕ ಭವನ ಅಥವಾ ಲೋಕ ನಿವಾಸ್ ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

PM NARENDRA MODI PMO NEW ADDRESS NEW COMPLEX HOUSING PMO ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ SEVA TEERTH
ಪ್ರಧಾನಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಉದ್ಘಾಟನೆ (ETV Bharat)

ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ - ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ - ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ

ರಾಜಪಥ - ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ

ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗ

ರಾಜ ಭವನಗಳು/ರಾಜ್ ನಿವಾಸ - ಲೋಕ ಭವನ/ಲೋಕ ನಿವಾಸ

ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ದಿನಾಂಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1931 ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನದಂದೇ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಭಾರತದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1931 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿವರ್ತನೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಜವಾದ "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ" ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಂಗ್, ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ "ಐಕಾನಿಕ್ ಪಿಎಂಒ" ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
PMO NEW ADDRESS
NEW COMPLEX HOUSING PMO
ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ
SEVA TEERTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.