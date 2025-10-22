ವೀಸಾ ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಹಿಂದಿ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಓರ್ಸಿನಿ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಓರ್ಸಿನಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 22, 2025 at 8:33 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (SOAS) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಓರ್ಸಿನಿ ಅವರನ್ನು ವೀಸಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಓರ್ಸಿನಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವೀಸಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಓರ್ಸಿನಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಿಂದ 'ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಓರ್ಸಿನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ವೀಸಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೀಸಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಓರ್ಸಿನಿ ಅವರ ದಿ ಹಿಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ 1920-1940: ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ, ಓರ್ಸಿನಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ , ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿದೆ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮುಕುಲ್ ಕೇಶವನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ NDA ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತರ್ಗತ ದ್ವೇಷ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಓರ್ಸಿನಿ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಶವನ್ ತಮ್ಮ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿವರು ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಓರ್ಸಿನಿ?: ಓರ್ಸಿನಿ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ SOAS ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಎಮೆರಿಟಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫೆಲೋ, ಮತ್ತು ದಿ ಹಿಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ (2002) ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೆಷರ್ (2009) ನ ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಲವ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ: ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ (2006) ಮತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡಿವೈಡ್: ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಉರ್ದು ಲಿಟರರಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ (2010) ನ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂಗ್ಲಿಷ್ ( ವಿಥ್ ರವಿಕಾಂತ್ ) ಅವರ ಸಂಪಾದಿತ ಸಂಪುಟವು ನವದೆಹಲಿಯ ಓರಿಯಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ (2022) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರು ಲಾಂಗ್ಯೂ ಡ್ಯೂರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬಹುಭಾಷಾವಾದದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ: ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಬ್ಜಾನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ಸಹ-ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅನಸ್ತಾಸಿಯಾ ಪಿಲಿಯಾವ್ಸ್ಕಿ (ಕೆಸಿಎಲ್) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ಯುಗಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿರೋಜ್ ವಸುನಿಯಾ (ಯುಸಿಎಲ್) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್: ಗ್ರೀಸ್, ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಭಾರತದ ಬಳಿಕ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮೇಲೆ ನ.1ರಿಂದ ಶೇ 155ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್