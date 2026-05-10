ETV Bharat / bharat

NDA ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಿಮಂತ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ಕೆ: ಮೇ 12ರಂದು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ

ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Etv BharatLEGISLATURE PARTY LEADER HIMANTA
ಅಸ್ಸಾಂನ NDA ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ಕೆ (BJP Assam)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 10, 2026 at 3:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಸಹ-ವೀಕ್ಷಕ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್, ಬಿಸ್ವಾಜಿತ್ ಡೈಮರಿ, ಅಜಂತಾ ನಿಯೋಗ್, ರಾಜ್‌ದೀಪ್ ರಾಯ್, ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಘಾಲ್, ಪಿಯೂಷ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಧರ್ ಗೊಗೊಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.

ಅಸೋಂ ಗಣ ಪರಿಷತ್ (ಎಜಿಪಿ) ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ 10 ಶಾಸಕರು, ಎಜಿಪಿ ನಾಯಕ ಅತುಲ್ ಬೋರಾ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಫ್ ನಾಯಕ ರಿಹಾನ್ ಡೈಮರಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಎನ್‌ಡಿಎ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಡಾ.ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಎರಡರ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಎನ್‌ಡಿಎ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್‌ಡಿಎ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 102 ಶಾಸಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಶರ್ಮಾ ಮೇ 12ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM NDA LEGISLATURE PARTY LEADER
ASSAM CM
ASSAM
LEGISLATURE PARTY LEADER HIMANTA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.