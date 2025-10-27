ETV Bharat / bharat

ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ; ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ತೊಡೆತಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

POLYGAMY
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu)
ಗುವಾಹಟಿ: ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ​ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು 7 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ: ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆಯು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಸಾರ ಸಮಾಜ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಮಹತ್ವದ ಹಾದಿಯಾಗಲಿದೆ.

ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಹೇಗಿದೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಸಿಖ್​​ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು (ಷರಿಯತ್​) ಅನುಸಾರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ: ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ-2006ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.54ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

