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ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ₹3 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ!

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

DRIVER KALYAN CHAND WON LOTTERY
3 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 7:10 PM IST

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ಕಾಂಗ್ರಾ/ಫತೇಪುರ್: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್ ಎಂಬಾತ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ₹3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಬಟಿಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಬರುವ ವೇಳೆ 500 ರೂ.ಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಎರಡು ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ₹3 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಟಿಂಡಾದ ರತನ್ ಲಾಟರಿ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಲಾಟರಿ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫತೇಪುರ್ ತಹಸಿಲ್ ಮೂಲದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ, ಸಹೋದರರು, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್, ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಬೀಳುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರಿಂದ 16,000 ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಟಿಂಡಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ಜೂನ್ 13 ರಂದು ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತು. ನೇರ ಫಲಿತಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನದಂದು, ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, 8 ಮತ್ತು 9 ಅಂಕೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಬಳಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ. ಈ ವೇಳೆ ನನಗಾದ ಖುಷಿ ಹೇಳತೀರದು. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2021ರಿಂದ ನಾನು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಬಟಿಂಡಾ ರತನ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ₹11 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟಿಂಡಾಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಅನೇಕ ಲಾಟರಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇಂದು, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಲಾಟರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ಹಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರತನ್ ಲಾಟರಿ ಮಾಲೀಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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