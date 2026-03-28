ಇರಾನ್​ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾವು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ 7ನೇ ಬಲಿ

ಇರಾನ್​ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬುಧಾಬಿ ನಗರದ ರಮಣೀಯ ನೋಟ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 28, 2026 at 8:59 PM IST

ಉನಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್​ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಭಾರತೀಯನ ಬಲಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿನ ಉನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 52 ವರ್ಷದ ಶಮ್ಮಿ ಎಂಬಾತ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್​ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಫೋನ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್​: ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಶಮ್ಮಿ ಅವರು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಾರಿ ಬಂದ ಡ್ರೋನ್​ ಆತ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಸ್ಫೋಟ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಶಮ್ಮಿ ಅವರ ಅವರ ದೇಹವು ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅಗತ್ಯ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಮ್ಮಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಉನಾದ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (SDM) ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗಾಯ: ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಖಲೀಫಾ ಬಂದರಿನ ಬಳಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾರತೀಯರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಬುಧಾಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿಬಂದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದಿವೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾರತೀಯರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

