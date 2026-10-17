ಕುಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆ; ಏಳನೇ ದಿನದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭ
ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನದ ಬದಲಾಗಿ, ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಲಂಕಾ ದಹನ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು.
Published : October 17, 2026 at 5:31 PM IST
ಕುಲ್ಲು (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ. ಅದರಂತೆ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ರಾವಣದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಬದಲಾಗಿ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾವಣ, ಆತನ ಸಹೋದರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಗ ಮೇಘನಾದನ ಈ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಚರಣೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕುಲ್ಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾದ ಏಳನೇ ಉತ್ಸವದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಭಗವಾನ್ ರಘುನಾಥ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತದ ದೇವತೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಸಿಡಿಸುವ ವಾಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕುಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದ ದೇವತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾವಣದ ಮುಖವಾಡದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ದಿನೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಗಣಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಮೇಘನಾದ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯದ ಇತರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಲಂಕಾ ಬೆಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮುಖಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಕೆಯ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಿಶೋರ್, ಕುಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ದಸರಾದ ಲಂಕಾ ದಹನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, ಭಗವಾನ್ ರಘುನಾಥನ ವಿಜಯ ರಥವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕುಲ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಂಕಾ ಬೇಕರ್ ಪ್ರಯಾಣ: ದಸರಾದ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು, ಭಗವಾನ್ ರಘುನಾಥರು ಸಮಾರೋಪ ವಿಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಥವು ಧಾಲ್ಪುರ ಮೈದಾನದಿಂದ ದನಗಳ ಮೈದಾನದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಲಂಕಾ ಬೇಕರ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಂಕೆಯ ದಹನ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಖವಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌದೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ರಾಜವಂಶದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಗವಾನ್ ರಘುನಾಥರ ಪಾಲಕರಾದ ದಾನವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಲಂಕಾ ದಹನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರಘುನಾಥನ ರಥದಿಂದ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖವಾಡಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋದ ನಂತರ, ರಘುನಾಥನ ವಿಜಯ ರಥವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತಾಯಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯೊಂಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಣಿವೆಯ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಹಬ್ಬ: ಕುಲ್ಲು ದಸರಾ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವೆಂದರೆ ಕಣಿವೆಯ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದು ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಘುನಾಥನ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಧಾಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಂದರ್ಶಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ರಘುನಾಥನು ದೇವಾಲಯದತ್ತ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕುಲ್ಲು ಕಣಿವೆಯು ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
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