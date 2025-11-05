ETV Bharat / bharat

ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ:14 ಹಳ್ಳಿಯ 400 ಮಹಿಳೆಯರ ಬುದುಕು ಬೆಳೆಗಿದ ಉಣ್ಣೆ: ಸಾವಿರದಿಂದ 2ಲಕ್ಷದ ವರೆಗಿದೆ ಬೆಲೆ!

ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಉಣ್ಣೆಯ ಕೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದು, ಅವು ಕೌಚರ್ ಆಗಿವೆ - ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿವೆ.

14 ಹಳ್ಳಿಯ 400 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬುದುಕು ಬೆಳೆಗಿದ ಉಣ್ಣೆ (ETV Bharat)
Published : November 5, 2025 at 5:24 PM IST

ಕುಲ್ಲು: ಹಿಮಾಚಲದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಗ್ಗರ್‌ನ ಕುಲ್ಲು-ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಉಣ್ಣೆ ನೇಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಕುಶಲತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಮರುಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್​​ ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕುಲ್ವಿ ವಿಮ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೃಗು ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಉಣ್ಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸರಳ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ನೆಯ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)

14 ಹಳ್ಳಿಗಳ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕೆಲಸ: ಇಂದು 14 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೂಲುವ, ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಕೋಟುಗಳು, ಶಾಲುಗಳು, ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳು, ಕೈಗವಸುಗಳು, ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರದಿಂದ - 2ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಇದೆ ಬೆಲೆ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಲ್ನಟ್ ಚಿಪ್ಪುಗಳು, ಚೆಂಡು ಹೂಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಲ್ಲು ಉಡುಪುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫೌಂಡೇಶನ್, 45 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಯ್ಗೆ, ನೂಲುವ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಗ್ಗರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೂಲುಗಳು (ETV Bharat)

ಕೆಲಸದ ಜತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದ ಫೌಂಡೇಶನ್ : ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಮ್ಮ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಕುಲ್ವಿ ವಿಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನೀಮಾ ಮತ್ತು ಲತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತೆ, ಈ ಕೆಲಸವು ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಹಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಹ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ನೀಮಾ.

ಉಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಲತಾ, ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ನಮ್ಮ ನೇಯ್ಗೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 'ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗಾಯನ' ಅಭಿಯಾನವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ, ಏನಿದ್ದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕುಲ್ವಿ ವಿಮ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆರಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೌಂಡೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆ: ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರಕುಶಲ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ತಾನು ಕಲಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. "ದಾರಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದಾಗ, ಅವು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಮಾನವ ಸ್ಪರ್ಶದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಯಂತ್ರ - ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದರ್ಶಕರು ಸಹ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇವು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿವೆ. ಕುಲ್ಲುವಿನ ಉಣ್ಣೆಯ ಉಡುಗೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ತಾನು ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆದ್ಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಣ್ಣೆಯ ಉಡುಪುಗಳು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆದ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

