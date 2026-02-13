ETV Bharat / bharat

ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೇ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ!; ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್​ ಆಗಿರಿ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಮೀರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

CYBER FRAUD CASE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
ಹಮೀರ್‌ಪುರ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸೈಬರ್​ ಖದೀಮರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೇ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಘಟನೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಮೀರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಡೀ ಪಿತೂರಿ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ತನ್ನನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ₹2,360 ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಮಹಿಳೆ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೈಬರ್​​ ಕಳ್ಳರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಈ 10,000ಗೆ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ವಿವಿಧ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್​ಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್​​ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪುನಃ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಸ್ಟ್​ ಆಫರ್​ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಯೋಜನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತಾವು ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಡೀ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಮೀರ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಲ್ವೀರ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಂಚಕರು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಎಗರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅನಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. - ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಎಸ್ಪಿ ಹಮೀರ್‌ಪುರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೈಬರ್​ ಖದೀಮರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

