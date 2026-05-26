ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳೇ ಅರ್ಚಕರು; ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಘನತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ

ವಿಜಯನಗರಂನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೆದ್ದ ಚೆರುವಿನ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಸಾಗರ ದುರ್ಗಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳೇ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Hijras Become Priests, Earn Respect Through Devotion in Vizianagaram
ಶ್ರೀ ವಿಜಯಸಾಗರ ದುರ್ಗಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 2:19 PM IST

ವಿಜಯನಗರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರಂನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪೆದ್ದ ಚೆರುವಿನ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಸಾಗರ ದುರ್ಗಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಸ್ವತಃ ದೇವಾಲಯದ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೆಂದರೆ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 20 ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿಯೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2008 ರಿಂದ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ, ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರಗಳಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2,000 ದಾಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಸಾಗರ ದುರ್ಗಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 300 ಅನಾಥ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು.

ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರವಂತಿ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ದೇವಾಲಯವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಈಗ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಬಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

