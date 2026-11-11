ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೈಜಾಕ್ ಬೆದರಿಕೆ; ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬರ್ಥದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯವೊಂದರ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸುಭಜಿತ್ ಮೊಂಡಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 2:51 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಬೇಕಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೈಜಾಕ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಎಐ 772 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.10ಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಏರ್ಬಸ್ ಎ320 ನಿಯೋ ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಹೈಜಾಕ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತು.
ವಿಮಾನದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಸಂದೇಶ: ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ವಿಮಾನದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಪೈಲಟ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಹೈಜಾಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ರನ್ವೇಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.
ಹೈಜಾಕ್ ಬೆದರಿಕೆ ತಂದ ಆತಂಕ: ಈ ಘಟನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು. ವಿಮಾನ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನದ ಒಳಭಾಗವನ್ನೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ವಿಮಾನವು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರನ್ವೇಯಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ತನಿಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಹೈಜಾಕ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
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