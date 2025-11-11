ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ 67.14ರಷ್ಟು ಮತದಾನ
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾ ನ ಆಗಿದೆ.
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇಕಡಾ 67.14 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 6ರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 65.09ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಇದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 122 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತದಾರರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.70 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 76.26 ರಷ್ಟು ಮತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಕತಿಹಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ.75.23 ಮತ್ತು ಪುರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇ.73.79, ಸುಪೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.70.69 ಮತ್ತು ಅರಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇ.67.79 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಜಮುಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 67.81, ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 67.50 ಮತ್ತು ಕೈಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 67.22 ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನ ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 57.31 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಗಯಾ, ಭಾಗಲ್ಪುರ್, ಮಧುಬನಿ, ಕಟಿಹಾರ್, ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. 122 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 101 ಸಾಮಾನ್ಯ, 19 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು 2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್ಟಿ) ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ.
ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 1302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಆಯೋಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 1,761 ನಾಮಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1,302 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 70 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,165 ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, 136 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, 462 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. 109 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 11 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ತಲಾ 22) ಚೈನ್ಪುರ, ಗಯಾನ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಸಸಾರಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ತಲಾ ಐದು) ಬನ್ಮಂಖಿ (SC), ಚನ್ಪಾಟಿಯಾ, ಲೌರಿಯಾ, ರಕ್ಸೌಲ್, ಸುಗೌಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇಣಿಗಂಜ್ (SC) ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.
