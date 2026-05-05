ಕೇರಳಂ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ - ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 5, 2026 at 8:58 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪಂಚರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದರೆ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೆಡೆ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು- ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರ ವಿವರ:
- ರಾಜ್ಯದ ತಿರುಪ್ಪತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೇತುಪತಿ ಕೇವಲ 1 ಮತದಿಂದ ನಾಟಕೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 83,375 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಎದುರಾಳಿಯಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪೆರೈಕರುಪ್ಪನ್ ಅವರಿಗೆ 83,374 ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
- ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪೋಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭಿಷೇಕ ಕೇವಲ 227 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಡಿಎಂಡಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಕುರ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆಯ ಅರುಲ್ ವಿಜ್ಞೇಶ್ ಎಂಬವರು 798, ಕುಂಭಕೋಣಂನಲ್ಲಿ 679 ಮತಗಳಿಂದ ವಿನೋದ್ ಎಂಬವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
- ಅದೇ ರೀತಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎಂಬವರು ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುನುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 138 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಥಲವೈ ಸುಂದರಂ ಅವರು ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ 214 ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು:
- ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಜಿಂಗನಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಶವರಣನ್ ಎಂಬವರು ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿರುದ್ಧ 96,780 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಮಾದವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 94,985 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ವಿರಲಿಮಲೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ 62,073 ಮತಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು- ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿವರು: ಕೇರಳದ ಮನಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 126 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಮಲಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಎನ್ಸಿಪಿ (ಶರದ್ ಪವಾರ್) ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ 85,327 ಮತಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ- ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ:
- ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪುದುಚೇರಿಯ ಕಾಮರಾಜ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಜೆಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೇವದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ 10205 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
- ರಾಜಭವನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಜ್ಞೇಶ್ ಕನ್ನನ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 287 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ.
