ಕಗ್ಗಂಟಾದ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ: ಸತೀಶನ್​- ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು

ಕೇರಳದ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರವು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಒನ್​ ಟು ಒನ್​ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 7, 2026 at 5:05 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳಂ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಯುಡಿಎಫ್​​ ಕೂಟದ ಮುಂದಾಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕಸರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶಾಸಕರು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಬಗ್ಗೆ​ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಿಂದ ದೆಹಲಿವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್) ಸದ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಇಂದಿರಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆಯ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

ಎಐಸಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಮುಕುಲ್ ವಾಸ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಮಾಕೆನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಎಲ್‌ಪಿ) ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶನ್​ ಹೆಸರು: ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಈ ಜನಾದೇಶವು ಸತೀಶನ್​ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲವೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​ ಪರ-ವಿರೋಧ: ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್- ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಭವನದ ಹೊರಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸದ ಸತೀಶನ್​: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸಡಿಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ನಾಯಕರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎ.ಕೆ. ಆಂಟನಿ, ಇತರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

