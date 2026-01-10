ETV Bharat / bharat

ಅಂಗಡಿ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೈ ಸ್ಫೀಡ್​ ಆಡಿ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ: ಓರ್ವ ಸಾವು, 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಆಡಿ ಕಾರು ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

High-Speed Audi Mows Down Pedestrians In Jaipur; One Killed, Over 15 Injured
ಬೀದಿಬದಿ ಅಂಗಡಿ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಿ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ (ETV Bharat)
Published : January 10, 2026 at 9:39 AM IST

ಜೈಪುರ: ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಆಡಿ ಕಾರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜೈಪುರದ ಮಾನಸರೋವರದ ಪತ್ರಕರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಖರಬಾಸ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜರುಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಖರಬಾಸ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರು ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಆಡಿ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಕೂಡ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆಡಿ ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೀಕರ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ- 14 ಜನರ ಸಾವು: 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

