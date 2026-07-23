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ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಭದ್ರತೆಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ: ದಾಳಿಕೋರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹತ್ಯೆ- ಇದು ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ - ಶಂಕಿತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಶಕ್ಕೆ, ವಿಚಾರಣೆ.

POLICEMAN KILLED IN KASHMIR
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಭದ್ರತೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 6:32 PM IST

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ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಇಲ್ಲಿನ ಜನನಿಬಿಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ನನ್ನು ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂತಕರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಅನಂತನಾಗ್‌ನ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಡೆಯ 3ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ನ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಆಗಿದ್ದ ಆಶಿಕ್ ಹುಸೇನ್ ಖುರೇಷಿ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. "ಅನಂತನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ವಲಯದ ಶ್ರೀನಗರ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೋಯ್ಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಡವಿದರು. ಈ ಮನೆಗಳು ಅನಂತನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಲ್ ಥೋಕರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜ್‌ಬೆಹರಾದ ಹರೂನ್ ರಶೀದ್ ಗನೈ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಕ್ರಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಎಲ್‌ಇಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಟಿಆರ್‌ಎಫ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಉಗ್ರವಾದದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ 700 ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಡ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 178 ಮತ್ತು ಗಂಡರ್‌ಬಾಲ್ 100 ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀನಗರದ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ನಂತರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್​​​ಟೇಬಲ್​ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನೊಬ್ಬ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಚೀಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್​ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.

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ANANTNAG TERROR ATTACK
TERRORIST ATTACK
POLICEMAN KILLED IN KASHMIR

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