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ನೀಟ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅನುಮಾನ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನೀಟ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್​ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ರಚಿಸಲಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NEET PROTEST
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 1:06 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಜಂತರ್ ಮಂತರ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕೇಸ್​ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ.ಮೋಹನಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಗೋಪಾಲ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್​ ರಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವೇನು?: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡವಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಭೂಷಣ್​, ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು. ಯಾರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ನೇರ ನಿಗಾದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್​. ಸುಭಾಷ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರವಿಶಂಕರ್​ ಝಾ, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ಶಾಲಿಂದರ್​ ಕೌರ್​, ಸಿಬಿಐ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಿ ಕುಮಾರ್​ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಜಿಪಿ ಎಲ್​.ಆರ್​. ಬಿಷ್ಣೋಯ್​ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.

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