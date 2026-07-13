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ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಣೆ: ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶ

ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​​- ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿದ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ- ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಣೆ- ಕೊನೆಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು.

SWEARING IN JAIL
ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 6:00 PM IST

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ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದು ನಾಳೆ (ಜುಲೈ 14) ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್​ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ (KAAPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್​​ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್​ ಸುಗತನ್​ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.

ತಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸುಗತನ್​ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ವಿ. ಕುಂಞಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

'ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ': ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುಗತನ್ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ದೃಢ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆದೇಶ ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೇ ಎಂದಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್​​​ಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಇದೆ. ನಿಗದಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿಗಾಗಿ ಜೈಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮೇಯರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್​​ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ನಗರಸಭೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

KERALA HIGH COURT
BJP COUNCILLOR
KERALA JAIL
ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
SWEARING IN JAIL

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