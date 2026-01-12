ETV Bharat / bharat

22 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಾಡಾನೆ; 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರವೂ ಸಿಗದ ಸುಳಿವು

ಚೈಬಾಸಾದಲ್ಲಿ ಆನೆಯೊಂದು 22 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ 30 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

elephant
ಕಾಡಾನೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೈಬಾಸಾ (ಜಾರ್ಖಂಡ್) : ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್‌ಭೂಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಯೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ 22 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಂಡ, ತಜ್ಞರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 72 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿದರೂ ಆನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಶುಕ್ರವಾರ ಮಜ್‌ಗಾಂವ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬೇಣಿಸಾಗರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆನೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆನೆ ಒಡಿಶಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.'

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆನೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ನೋವಮುಂಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಆನೆಯ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

high-alert-issued-in-30-villages-of-chaibasa-after-violent-elephant-killed-many-people
ಚೈಬಾಸಾದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಟಾರ್ಚ್​ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಬೆಣಿಸಾಗರ್, ಖಾರ್ಪೋಸ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆನೆ ದಾಳಿಗಳು ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ಜನರು ಒಂದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಟಾರ್ಚ್‌ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ : 'ಬೇಣಿಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಖಾರ್ಪೋಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು SOS ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಚೈಬಾಸಾ ಡಿಎಫ್‌ಒ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆನೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಇವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಡಿಶಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 30 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು:

  • ಬೆನಿಸಾಗರ್ (ಮಜ್ಗಾಂವ್ ಬ್ಲಾಕ್)
  • ಖಾರ್ಪೋಸ್ ಗ್ರಾಮ
  • ನೊಮುಂಡಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ
  • ಒಡಿಶಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮನವಿ : ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆನೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆನೆಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : '10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 22 ಸಾವು': ಚೈಬಾಸಾವನ್ನು ಸಾವಿನ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆನೆ

TAGGED:

ELEPHANT KILLED 22 PEOPLE
TUSKER ELEPHANT
ELEPHANT ATTACK
JHARKHAND
ELEPHANT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.