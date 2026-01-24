ಈ ಬಾರಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್; ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ರಮ
Published : January 24, 2026 at 5:16 PM IST
ಬಲ್ಲಿಯಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಹಜ್ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ 1.25 ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ 1,22,518 ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಮೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್: ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಹೊಂದಿರುವ ಇ ಸಿಮ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಡೇಟಾ ಅವಧಿ 60 ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನ: ಇದು ಬಹು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಲೈವ್ ಲೋಕೇಷನ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಏರಿಳಿತ, ನಡಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕ, ನಿದ್ರೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರೈಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಈ ವಾಚ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ, ಕ್ವಿಬ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಗದಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಎಸ್ಒಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಬೆಂಬಲ ತಂಡಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 8.1 ಮತ್ತು ಅಧಿಕ) ಆಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಧಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಾಧನವು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ (4ಜಿ ಎಲ್ಟಿಇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು) ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಟಿಇ ಸಂಪರ್ಕವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ (3ಜಿ/2ಜಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಲೆಗಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು) ತಡೆರಹಿತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನವೂ ಸುವಿಧಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ನೈಜ - ಸಮಯದ ನವೀಕರಣಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಸಮಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನ ಹೊಂದಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಏಕೀಕರಣ
- ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಬಹುಭಾಷಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್
- ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಿಮೈಂಡರ್
- ಎಸ್ಒಎಸ್ ತುರ್ತು ಬೆಂಬಲ
- ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಲರ್ಟ್
- ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಮತ್ತು ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್
- ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ
- ಸ್ಥಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ
- ಟ್ಯಾಂಪರ್ ವಿರೋಧಿ/ರಿಮೂವಲ್ ಅಲರ್ಟ್
- ಯಾತ್ರಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಟನ್ ಹೊಂದಿದೆ
- ಬ್ಯಾಟರಿ-ಉಳಿತಾಯ ಮೋಡ್
ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೆಂಜ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಹತ್ವ: ಭಾರತದ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಆಜಾದ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಭಾರತದ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹಜ್ 2026 ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಐದು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಸಾರಿ, ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುರ್ತು ಬಟನ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1,25,000 ಯಾತ್ರಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
