ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ: ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 30 ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕು!
ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ, ಪರಟಾಸಿ ಮಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 30 ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 4:55 PM IST
ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಪರಟಾಸಿ ಮಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ತಾಸು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 78,445 ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ, 40,098 ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗೂದಲು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ (ಮುಂಡನ ಸೇವೆ) ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 4.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಟಾಸಿ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಿರುಪತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳು, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುಮಲ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಂದ 'ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ' ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಕನ್ ಖಾಲಿ: ಶನಿವಾರದ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ, ವಿಷ್ಣು ನಿವಾಸಂ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಟೋಕನ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾದವು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:00 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗಿರಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2,000 ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಟೋಕನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಟೋಕನ್ಗಳು ಸಿಗದೆ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 18 ಸಾವಿರದಿಂದ 23 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು: ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವಾಹನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲಿಪಿರಿ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,217 ವಾಹನಗಳು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಟೋಕನ್ ವಿತರಣೆ: ಭಾನುವಾರದ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ 10,000 ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಟೋಕನ್ಗಳು ಮತ್ತು 2,000 ಶ್ರೀವಾರಿ ಮೆಟ್ಟು ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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