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ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಓರ್ವ ಸಾವು; ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​​

ತ್ರಿಶೂರ್​ನ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮನಲೂರ್​ನಲ್ಲಿ ಮರವೊಂದು ಶೆಡ್​ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 29 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
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By PTI

Published : June 6, 2026 at 4:37 PM IST

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ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆ ನೀರು ನಿಂತ ಕಾರಣ ದೈನಂದಿನ ಜನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ತ್ರಿಶೂರ್​ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮರವೊಂದು ಶೆಡ್​ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 29 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಪುರಂ, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​, ವಯನಾಡು, ಕಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ, ಕೊಟ್ಟಯಾಂ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ಇಡುಕ್ಕಿ, ತ್ರಿಶೂರ್​ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್​ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐಎಂಡಿಯಿಂದ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯನಾಡು, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗುಡ್ಡಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿಯ ಕ್ವಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್​ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಕೇಂದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಉತ್ತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ಕಾಸರಗೋಡ್​, ಕಣ್ಣೂರು, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​, ವಯನಾಡು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 6ರಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೂನ್​ 6ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 6ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 40 ರಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೂನ್​ 6ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇರಳ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ (ಎಲ್​ಪಿಎ) ಯ ಸುಮಾರು 92% ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಏಳುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!

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