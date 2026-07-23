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ಗುಜರಾತ್​: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 43 ಇಂಚು ಮಳೆ; ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ

ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಲ್ಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಔರಂಗಾ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

Heavy rainfall in valsad with umargam receives 43 inch rain in just 28 hours
ಪ್ರವಾಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 3:19 PM IST

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ವಲ್ಸಾದ್(ಗುಜರಾತ್​): ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತ್​ನ ವಲ್ಸಾದ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮರ್​ಗಾಂವ್​ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 43 ಇಂಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ವಲ್ಸಾದ್​ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮರ್‌ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 35 ಇಂಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8.7 ಇಂಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉಮರ್‌ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 43 ಇಂಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಪ್ರಡಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 32 ಇಂಚಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಔರಂಗಾ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Heavy rainfall in valsad with umargam receives 43 inch rain in just 28 hours
ಪ್ರವಾಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವಲ್ಸಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಡಿ.ಎಂ.ಸೋಲಂಕಿ ಅವರ ಮನೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತ ಗೌರವ್ ಮಕ್ವಾನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಲ್ಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಮರ್‌ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43 ಇಂಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ, ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

Heavy rainfall in valsad with umargam receives 43 inch rain in just 28 hours
ಪ್ರವಾಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ (ETV Bharat)

ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ 3 ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಘೋಲ್ವಡ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್‌ಗಾಂವ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

GUJARAT RAINFALL
FLOOD SITUATION
VALSAD
HEAVY RAINFALL IN VALSAD

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