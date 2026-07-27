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ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ; ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

heavy rainfall in bengal due to well marked low pressure area
ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ (File)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 3:48 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೀವ್ರ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಹಗುರವಾದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಅಲಿಪೊರ್​ ಹವಾಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಇದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಳವಾದ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವು ಸಾಗರ್ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀನಂತೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಒತ್ತಡವೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಲಿದೆ. ಬಾಲ್ಸೋರ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ.

ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾನದಿ ಬಯಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಕೆಲವು ಪ್ರದೆಶದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೌರ, ಹೂಗ್ಲಿ, ಉತ್ತ24 ಪರಗಣ, ಬಂಕುರಾ ಮತ್ತು ಪುರಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 11 ಸೆ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಮೆದಿನಿಪುರ್​ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ಕಿ,ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣ, ಹೌರಾ, ಹೂಗ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮೆದಿನಿಪುರ್​ ಮತ್ತು ಝಾರ್ಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಗಂಟೆಗೆ 40 ರಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 28ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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