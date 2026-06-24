ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಭೂಕುಸಿತ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ: 3 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆ
ಪೂಸಾ ಬಳಿಯ ನೀಪ್ಕೊ ಯೋಜನಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : June 24, 2026 at 12:34 PM IST
ಇಟಾನಗರ (ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇಯಿ ಪನ್ಯೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು 18 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
STORY | Heavy rain triggers landslides, flash floods; 3 missing in Arunachal— Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2026
Incessant rain triggered flash floods in Keyi Panyor district of Arunachal Pradesh on Wednesday morning, inundating low-lying areas and damaging 18 residential units, while landslides on a national… pic.twitter.com/BLWItBfP3w
ಯಜಲಿ ವೃತ್ತದ ಪೂಸಾ ಬಳಿಯ ನೀಪ್ಕೊ ಯೋಜನಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡ್ಯಾನಿ ಸುಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Heavy rainfall and flash flooding have caused significant destruction at the NEEPCO Colony in Posa, Yazali, Keyi #Panyor District, #ArunachalPradesh, India.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 24, 2026
According to the information so far, 15 quarters were destroyed and the main highway bridge was washed away. pic.twitter.com/maMMWBFmF8
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು, ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
लखीमपुर, असम: अरुणाचल की पहाड़ियों में भारी बारिश से जियाधल और कुमुतिया नदियां उफान पर हैं, जिससे लखीमपुर ज़िले के चंपारा में स्टेट हाईवे 22 पर पानी भर गया है। घोगामुख-ढाकुआखाना लिंक पूरी तरह से कट गया है। सड़क अभी भी कुछ समय के लिए बंद है। कई परिवार बेघर हो गए हैं और प्रशासन को… pic.twitter.com/SQgJ3XK5hZ— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 23, 2026
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