ಉತ್ತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ವರ್ಷಧಾರೆ
ಕಣ್ಣೂರಿನ ಚೆರುವಂಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಆರ್ಎಆರ್ಎಸ್ ಪಿಲಿಕೋಡ್ ತಲಾ 59.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ನೆರಿಯಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿ 59 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : August 4, 2026 at 10:10 AM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಕೇರಳದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬಾಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 3ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 121.5ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ 81 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 74 ಮಿ.ಮೀ ವರ್ಷಧಾರೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಉರುಮಿಯಲ್ಲಿ 65 ಮಿ.ಮೀ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಣ್ಣೂರಿನ ಚೆರುವಂಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಆರ್ಎಆರ್ಎಸ್ ಪಿಲಿಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 59.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ನೆರಿಯಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿ 59 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 24ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 60 ಮಿ.ಮೀನಷ್ಟು ವರ್ಷಧಾರೆ ಸುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುವಾಟ್ಟುಪುಳ ಮತ್ತು ತೋಡುಪುಳ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಎದುರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಜ್ಜು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್, ಮಳೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗೆ 15 ಸಾವು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ ಮೂವರು, ಇಡುಕ್ಕಿ, ಕೊಲ್ಲಂ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ವಿಝಿಂಜಂ, ಮುತಾಲಪೊಝಿ , ಕಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 164.98 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, 3,596 ರೈತರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 316 ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 11,018 ಮಂದಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಥನಂತಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಕ್ಕೋಣಂನಿಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ - ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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