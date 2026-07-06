ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮುಳುಗಿದ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ವಧು-ವರ
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಕನಂದಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ವಧು-ವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೆರಳಬೇಕಾಯಿತು.
Published : July 6, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 2:03 PM IST
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಹಾಗೂ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯು ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಮಳೆಯಿಂದ ಅಲಕನಂದಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯ ದಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಮೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ನದಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರಿವಿಗಿಂತ ಹಲವು ಮೀಟರ್ ಹಿಗ್ಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಹ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಳುಗುವಿಕೆಯು ನದಿಯ ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನದಿತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನದಿತೀರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಾಟ್ಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಘಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಹ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಡಳಿತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ವರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋದ ವಧು-ವರ: ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತ್ರಿಯುಗಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ವಧು-ವರರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಗದಿತ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಯುಗಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ರಸ್ತೆ ಹೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ: ತ್ರಿಯುಗಿನಾರಾಯಣದ ಈ ದೇಗುಲ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರೆ, ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಪತಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿರುವ ಈ ದೇಗುಲ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಶ್ವತ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಜನರು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಗುಲವು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಂತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತ್ರಿಯುಗಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ವಧು-ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ ಸೆಮ್ವಾಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.