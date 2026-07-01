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ಮುಂಬೈ: ಬಾಲ್ಕನಿ ಕುಸಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು, ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ ವಿಳಂಬ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ರೌದ್ರಾವತಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವರು ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕುಸಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

MUMBAI WATERLOGGING HITS CITY IN MUMBAI MAN DIES AFTER BALCONY COLLAPSE ಮಳೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 2:44 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂದರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾದವು.

ಅಂಧೇರಿ ಸಬ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಂತರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾರ್ಬರ್​ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಓವರ್‌ಹೆಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (OHE) ವೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು.

ಬಾಲ್ಕನಿ ಕುಸಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಬಾಬುಲ್ನಾಥ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿ+3 ಅಂತಸ್ತಿನ MHADA-ಸೆಸ್ಡ್ ಕಟ್ಟಡ 'ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್' ನ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾರಸ್ಕರ್ (51) ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ, ಜೆ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪೊಲೀಸರು, ಬೆಸ್ಟ್, '108' ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ OHE ವೈರ್ ತುಂಡಾಗಿ ಹಾರ್ಬರ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೈಲುಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ತಡವಾದವು. ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡವು.

ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯವು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಧೇರಿ ಸಬ್‌ವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಹೋಯಿತು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು.

ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಬೈ, ಥಾಣೆ, ಪಾಲ್ಘರ್, ರಾಯಗಢ, ರತ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) 'ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್' ನೀಡಿದೆ.

ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತವು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

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MUMBAI
WATERLOGGING HITS CITY IN MUMBAI
MAN DIES AFTER BALCONY COLLAPSE
ಮಳೆ
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