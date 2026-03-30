ಅರಿವಳಿಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂದು ವೈದ್ಯ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ದಾರುಣ ಸಾವು
ಅರಿವಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 1:58 PM IST
ನರಸರಾವ್ಪೇಟ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತ ಘಟನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಗಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದೆ.
ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಗೋಪಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಧನರಾದರು. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ದುರಂತ ಸಾವು ಕಂಡಿದೆ.
"ದಂಪತಿ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಪಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಂಕರಕುಮಾರಿ (30) ಮತ್ತು ಮಗು ಅಂದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಗೋಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗೋಪಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾದೆಂಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತುಲೂರಿನ ಗೋಪಿ ಭೋಪಾಲ್ನ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಾವರಂನ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ನರಸರಾವ್ಪೇಟ ಒನ್ ಟೌನ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿ ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ಕಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಂಕರಕುಮಾರಿ ಅವರು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಗೋಪಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೋಪಾಲ್ನಿಂದ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನರಸರಾವ್ಪೇಟಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗೋಪಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿದ್ರಾಜನಕ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೂವರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
