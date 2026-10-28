60ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ಯಾರು ಈ ಸಾಹಸಿ?
ತೆಲಂಗಾಣದ ಭದ್ರಾಚಲಂನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಡಿ.ವಿ. ಶಂಕರ ರಾವ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 28, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 6:07 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): 60ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಈಗ 74 ಆಗಿದ್ದರೂ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಈವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಎಸ್ಬಿಐ) ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ.
ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿ.ವಿ.ಶಂಕರ ರಾವ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ, ವಿಶ್ವ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಮ್ ಸೇರಿದ ಸಾಹಸಿ: ಭದ್ರಾಚಲಂನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಡಿ.ವಿ. ಶಂಕರ ರಾವ್ ಅವರು, ಸೇವಾವಧಿ ಮುಗಿಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಕೆಲಕಾಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಶ್ಯಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಶಂಕರ ರಾವ್ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ, ಶಂಕರ ರಾವ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್'ನಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 4' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಯಾದರೂ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್: "ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜೇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, 'ಜನ ಗಣ ಮನ' ನುಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬೈಪಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಡಿ.ವಿ. ಶಂಕರ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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