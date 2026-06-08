ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ, 75ರೂ.ನಾಣ್ಯ, 5 ರೂ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ
PMSMA 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ನಡ್ಡಾ, 75 ರೂ. ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ 5 ರೂ. ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ
By ANI
Published : June 8, 2026 at 5:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಾಯ್ತನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಶಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ PMSMA 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಆರೈಕೆಯ ದಶಕವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು PMSMA ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಖಚಿತ ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ದಶಕವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಡ್ಡಾ ₹75 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ₹5 ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 9, 2016 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 9 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ (ANC) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ದಶಕವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನಾಗಿ (2016 - 26) ಗುರುತಿಸುವ PMSMA, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ತಾಯಂದಿರು, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಆರೋಗ್ಯ (RMNCH+A) ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಡಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಅನುಪಾತವನ್ನು (MMR) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ (NHM) ಅಡಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ತಾಯಂದಿರು, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ (RMNCAH+N) ತಂತ್ರದ ವಿಶಾಲ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ PMSMA ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು/ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಭೇಟಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು (HRP) ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ.
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