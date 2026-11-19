ಔಷಧ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಔಷಧ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 6:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಔಷಧೀಯ ಅನಿಲಗಳು (ಮೆಡಿಸನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್), ಖಾಲಿ ಜೆಲಾಟಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕು -ನಿವಾರಕ ದ್ರವಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧ ನಿಯಮಗಳು -1945ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧ ವರ್ಗಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೋಗಿಗಳ ಕೈಸೇರುವವರೆಗೂ ವಿತರಣಾ ಸರಪಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಣಾಮಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Union Ministry of Health Proposes Separate Licensing Framework for Wholesale of Bulk Drugs Proposed Amendments to Drugs Rules, 1945, to Enhance Accountability and Control in Bulk Drug Distribution; strengthen Supply Chain Oversight #HealthForAll https://t.co/nTNTWVfENO— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) November 19, 2026
ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕರಡು ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ G.S.R. 985 (E) ನಲ್ಲಿ, ಔಷಧೀಯ ಅನಿಲಗಳು, ಖಾಲಿ ಜೆಲಾಟಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ದ್ರವಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2023 ರಂದು G.S.R. 922(E) ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ M ನ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಪಾಲುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಔಷಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ (DTAB)ಯ 93ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ M ಅಡಿ ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಅದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ M ಅಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಔಷಧಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು (GSDP) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಔಷಧ ನಿಯಮಗಳು - 1945 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (CDSCO) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಖರೀದಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿತರಣೆ, ಸಾಗಣೆ, ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತ ನಂತರವೂ ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಲಿತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿತರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚೌಕಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಔಷಧಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಔಷಧ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಯಾರಕರು, ಆಮದುದಾರರು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವಿತರಕರು, ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇತರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಬಲವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ, ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
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