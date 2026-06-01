ತಲೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್: ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : June 1, 2026 at 2:58 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷಚೇತನರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ 'ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇದೀಗ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ವೀಲ್ಚೇರ್ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳ್ಯಾರು?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಹರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಯದೀಪ್ ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಈ ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಹೋಮ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಭದ್ರತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ : ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂವೇದಕಗಳು, ಕೈಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು GSM-GPS - ಆಧಾರಿತ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆರೈಕೆದಾರರಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳು, ಮುಕ್ತ ಮೂಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಈ ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಪ್ರಾಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಆರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಹರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಯದೀಪ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಸಿವಿ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಪೈಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವು ESP32 ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹೆಚ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ; ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ 57 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಮಾನವ ಪ್ರಯಾಣದ ಪುರಾವೆಗಳು ಪತ್ತೆ