ಕೈ-ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಇಲ್ಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಕೈ-ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2025 at 1:33 PM IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕೊವ್ವೂರಿನ ಪಿಎಂಎಂಎಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾರ್ಲಾ ಶಿವ ಸತ್ಯತೇಜ್ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವರು ಕೈ- ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಗಂಟೆಗೆ 5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಈತ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಈಜು ತರಬೇತುದಾರರಿಂದ ಹಯಗ್ರೀವ ಬಹು ಈಜು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ.
ಹಯಗ್ರೀವ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಸ್ಎಐ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸರಣಿ ಪದಕಗಳ ವಿಜಯ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಹಯಗ್ರೀವ ಏಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಎಸ್ಜಿಎಫ್) ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದನು. ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ 400 ಮೀ ಮತ್ತು 800 ಮೀ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 50 ಮೀಟರ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 100 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 22 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು, ಹಯಗ್ರೀವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದ.
ಕೈ-ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜು ಅಭ್ಯಾಸ: ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಯಗ್ರೀವ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈಜಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ. ಈಗ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 4.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಜುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
"ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸು ನನಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬಲ್ಲೆ" ಎಂಬುದು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಯಗ್ರೀವನ ವಿಶ್ವಾಸದ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ.
