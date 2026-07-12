ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೋಣಿ ದುರಂತ: ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಉದ್ಯಮಿ
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಜನ್ಮದಿನವೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 12, 2026 at 5:35 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಪೀಡ್ಬೋಟ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿ 15 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವುದು, ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಧರ್ಮಪುರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸೆಂಥಿಲ್ಕುಮಾರ್ (45) ಅವರು ಜನ್ಮದಿನವೇ (ಜುಲೈ 11) ಬದುಕಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಂಥಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ವೊಂದರ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಅವರನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು. ಜುಲೈ 11 ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಥಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ದುಃಖ: ಇನ್ನು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಭಾರತೀಯರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆ.
ಮೃತ ತಿರುಚ್ಚಿ ನಿವಾಸಿ ಅಳಗುರಾಜ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾವನಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಳಿಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
"ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಅಳಗುರಾಜ ಜುಲೈ 8 ರಂದು ತಿರುಚ್ಚಿಯಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಇಂತಹ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕನಸು ಮನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೃತರ ಮಾವ ಗೋಗರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಳನಿಯ ಮುರುಗಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ್ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ (ಲಾವಾ) ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಗುರುತಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು. ಮುರುಗಪ್ರಭು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ನಿರ್ಮಲ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೀದಿಯ ನಿವಾಸಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ (47) ಕೂಡ ವೆಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿತರಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕತೆ: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದೋಣಿ ದುರಂತದ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದುರಂತಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ಚಾಲಕನ 'ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ'ವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ,'' ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದುಕೂರಿನ ಗೊಲ್ಲಾ ಸೈನ್ವೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೊದಲ ದೋಣಿ ಹತ್ತಿದರು, ಆದರೆ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಎರಡನೇ ದೋಣಿ ಹತ್ತಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದೋಣಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿತ್ತು. ಇತರೆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ದೋಣಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದವು" ಎಂದು ಸೈನ್ವೀನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದೋಣಿ ಅಲುಗಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಮಗುಚಿ ಬಿತ್ತು. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 32 ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ದೋಣಿ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಡೇಪಲ್ಲಿಗುಡೆಮ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 10 ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹನೋಯ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
32 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 36 ಜನರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 21 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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