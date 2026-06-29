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ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲವಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಇದು ಇಂತದ್ದೇ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಛಾತಿ: ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ

ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಮರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

vaishali blind farmer pramod singh watermelon farming success story
ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 8:01 PM IST

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ವೈಶಾಲಿ, ಬಿಹಾರ : ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲ್‌ಗಂಜ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಸಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ದೃಷ್ಟಿಹೀನನಾಗಿದ್ದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ರೈತನಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ನಂಬಿಕೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

vaishali blind farmer pramod singh watermelon farming success story
ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)

ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಮೋದ್ ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರ ಬೆರಳುಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ : ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ವೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿಹಾರದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಷ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು? ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

vaishali blind farmer pramod singh watermelon farming success story
ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ 10 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಶಾವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಹಾರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

'ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುವ ರೈತರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 'ನೀವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Blind farmer pramod singh
ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)

ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸಂದರ್ಶಕರು ಅವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಿತಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಟ ಪೌರ್ಣಿಮಾ ವಿಶೇಷ: 300 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?

TAGGED:

WATERMELON FARMING BIHAR
AGRICULTURE SUCCESS STORY
ಬಿಹಾರದ ಕುರುಡು ರೈತ
BIHAR
VISUALLY IMPAIRED FARMER

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