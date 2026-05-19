ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಪತಿ!

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಮೃತ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೊಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

He Built His Own Tomb Beside His Wife's Grave
ಪತ್ನಿಯ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಜು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 19, 2026 at 2:31 PM IST

ಕಡಪ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಾನು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗಲೇ ಮೃತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಮಾಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ!

ಕಡಪದ NGO ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಜು ಅವರ ನಡೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ (ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಮಮೋಹನ್, ಸದ್ಯ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ರಾಮಮೋಹನ್, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಪತ್ನಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಹದಾಸೆಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರಾಮಮೋಹನ್, 1978ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮದೇಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. 2016ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪತ್ನಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪತ್ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಅವಳು 2011ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದಳು. ಆಗ ನಾನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಂದಿದೆ. ಮಾಸಪೇಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ವರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಸಾವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಇರುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ನಿಯ ಸಮಾಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಅವಳ ಸಮಾಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದೆವು. ಸಾವಿನ ಬಳಿಕವೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಆಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಲಾ 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸದಂತೆ, ಶಾಂತಿಯುತ ವಿದಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ದುಃಖಿಸುವ ಬದಲು, ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

