ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ನರಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ: ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ NCW
ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಬಾಲಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಗತಿನಿ ಕ್ರೂರತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಳು ಎಂದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 5:12 PM IST
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಷ್ಣುಗಢ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಸುಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕಿಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ನರಬಲಿ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ತಾಯಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೃತಳ ತಾಯಿ ರೇಶ್ಮಿ ದೇವಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಭೀಮ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಉರ್ಫ್ ಭಗತಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಗಳನ್ನು ನರ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಳು: ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಗೋಜೆ ಶುಭಂ ಭೌಸಾಹೇಬ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ -ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, SIT ತಂಡವು ಭೀಮ್ ರಾಮ್, ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಸುಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಉರ್ಫ್ ಭಗತಿನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾಂತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮಗನ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ನರಬಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ದೇವಿ (ಮಾತಾ)ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಿದರೆ ಶುಭ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಭಗತಿನಿಯ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಭಗತಿನಿ ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಎಂಟನೇ ದಿನವಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕರೆತರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ತಂತ್ರ - ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಗತಿನಿ: ಅಷ್ಟಮಿ ಜುಲೂಸ್ ದಿನವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಳ ತಾಯಿ ರೇಶ್ಮಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಜುಲೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗತಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಭಗತಿನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆಗ ಭಗತಿನಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಾಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಂತರ ಸುಮಾರು 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಬಾಲಕಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮ್ ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಭಗತಿನಿಯ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಳು. ಭಗತಿನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಸಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಲಕಿಗೆ ಸಿಂದೂರ, ಕಾಜಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ದಾನಾ ತಿನ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಭಗತಿನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಬಲಿ, ನಂತರ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ; ಭೂತ ಬಂಧಿಸಲು ಬಾಂಸ್ವಾಡಿ ಸಮೀಪ ಮೃತಳನ್ನು ಭೀಮ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರೇಶ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಭಗತಿನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಸ್ನ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಲಗಿರುವ ಬಾಲಕಿಯ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ದೇವಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಕನ್ಯೆಯ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭೀಮ್ ರಾಮ್ ಬಾಲಕಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದನು. ಬಾಲಕಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ ಭಗತಿನಿಯ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಅವಳ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಎಸ್ಪಿ ಅಂಜನಿ ಅಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಬಾಲಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೂರತೆ ತೋರಿದ ಭಗತಿನಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಭೀಮ್ ರಾಮ್ ಪಲ್ಲುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೃತಳ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ರಕ್ತಭರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನಸಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೀಮ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೃತಳ ತಾಯಿ ರೇಶ್ಮಿ ದೇವಿ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ರೇಶ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಭೀಮ್ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರೇಶ್ಮಿ ದೇವಿಯ ತಂದೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಭೀಮ್ ರಾಮ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಅಂಜನಿ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಶಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ NCW : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ (NCW) ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ನರಬಲಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಸಮಿತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. NCW ಈ ಸಮಿತಿಗೆ 10 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
NCW ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ನರಬಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಾ ರಹಾಟ್ಕರ್, ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ, ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣದಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಭ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ;
