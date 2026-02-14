ETV Bharat / bharat

ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡುವೆ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಅದೇ ಕಲೆಯಿಂದಲೇ ರೋಗವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಥಕ್​ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 8:20 PM IST

ಫರಿದಾಬಾದ್ (ಹರಿಯಾಣ): ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕಥಕ್​ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ರೋಗ ಮಾರಕ. ಆದರೆ, ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲ, ಜೀವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಗಿದ್ದ ಸವಾಲನ್ನು ಅದೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ (ETV Bharat)

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೋಮಾ ಅವರು, ಕಿಮೊಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್​, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸತತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಬಂದ ಅವರು, ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಅಧ್ಯಯನಯೋಗ್ಯ.

ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಅಮಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಬಳಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರೋಮಾ ಅವರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾದ ಜೀವ ಸೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. "ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರೋಮಾಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕಥಕ್​ ನಾಟ್ಯಗಾರ್ತಿ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ
ಕಥಕ್​ ನಾಟ್ಯಗಾರ್ತಿ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ (ETV Bharat)

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಸು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಎಂಟು ಕಿಮೊಥೆರಪಿ, 20 ರೇಡಿಯೇಷನ್​, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ.

"ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ, ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುವು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡದೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಥಕ್​ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ
ಕಥಕ್​ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮಾ ಮುಖರ್ಜಿ (ETV Bharat)

ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಛಲ ಎರಡು ಸೇರಿ ನನಗೆ ಮರುಜೀವನ ನೀಡಿದ್ದವು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಮಾರಕ ರೋಗ ಗುಣಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೋಮಾ ಅವರು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಘುಂಗ್ರೂಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಧ್ವನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದವು. ಹೆಚ್ಚು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಕಾಯಿಲೆ ಅವರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

