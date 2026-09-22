ETV Bharat / bharat

ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಲವ್​ ಮ್ಯಾರೇಜ್​' ನಿಷಿದ್ಧ; ನಿಯಮ ಮೀರಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ!

ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರ್ವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Hisar's Aryanagar Village Says No To Love Marriages; Couples Will Not Be Allowed To Stay In Village
ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಲವ್​ ಮ್ಯಾರೇಜ್​' ನಿಷಿದ್ಧ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಿಸ್ಸಾರ್​ (ಹರಿಯಾಣ): ಹಿಸ್ಸಾರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಗ್ರಾಮ ತನ್ನ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಯಾರಾದರು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಆರ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬಾರದು. ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೇ ವಿವಾಹವಾದರೆ, ಆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಹ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಾನ್ ವರ್ಮಾ, ಕುಲ್ವಂತ್ ಸೋಖ್ಲಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಯುವಕನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಷಯವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

9 ತಿಂಗಳ ಹಸುಳೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಪಾಠ ಬೋಧಿಸಲು ನದಿ ದಾಟುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಆದಿಲಾಬಾದ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸ್ಫೋಟ; ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು

TAGGED:

HARYANA VILLAGE BANS LOVE MARRIAGES
ARYANAGAR VILLAGE IN HISAR
COUPLES WILL NOT BE ALLOWED
HISARS ARYANAGAR VILLAGE
LOVE MARRIAGES BAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.