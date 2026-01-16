ETV Bharat / bharat

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಏಂಜೆಲ್ ಪೂನಂ ಶರ್ಮಾ

ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಪೂನಂ ಅವರ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ.

Haryana s Angel For Injured Street Dogs Poonam
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂನಂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 11:11 AM IST

4 Min Read
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಹರಿಯಾಣ: ಒಂದು ದಿನ ಯಾರಿಂದಲೋ ಹೊಡೆತ ತಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಪೂನಂ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನ ಕರಗಿತು. ಕರಳು ಚುರುಕ್ ಎಂದಿತು. ಅಂದು ಕಂಡ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪೂನಂ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದರು. ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಲು, ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರೇ ಭರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೈಬಿಡಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಏಂಜೆಲ್ ಪೂನಂ ಶರ್ಮಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾನದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಂಜೆಲ್ ಪೂನಂ ಶರ್ಮಾ (ETV Bharat)

ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ: ಪೂನಂ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂನಂ ಶರ್ಮಾ, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸಣ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗೀತಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಈ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವು ಋತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 100 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಿಗಳು ಇದೇ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪೂನಂ (ETV Bharat)

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಂಬಾಲ, ಕೈಥಾಲ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಲ್‌ನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರೆ, ಪೂನಮ್ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳು, ಉಳುಕು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಪೂನಂ ಶರ್ಮಾ

ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪೂನಂ: ಪೂನಂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪೂನಂ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿತು, ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮನೆಯವರು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪೂನಂ ವೃತ್ತಿಪರ ಭದ್ರತೆಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಏಂಜೆಲ್ ಪೂನಂ ಶರ್ಮಾ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸಮಾಜದ ಇತರ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಪೂನಂ.

ಮನೆಯವರ ಬುದ್ದಿ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾದರು. ಪೂನಂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 1,500 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಂಡು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂನಂ (ETV Bharat)

ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜನನದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಿಮರಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತಾನಹರಣವು ಆ ನೋವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೂನಂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2ಲಕ್ಷದವರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ: ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಪೂನಂ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪೂನಂಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಲಸಿಕೆಗಳು, ಆಹಾರ, ಔಷಧಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್‌ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು 6,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೂನಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಸಹೋದರಿಯರಿಂದಲೂ ನೆರವು: ಪೂನಂ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರಿಯ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂನಮ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಆರೈಕೆದಾರರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೂನಂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಹೊರತು ಅವಳು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವು ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಪೂನಂ

