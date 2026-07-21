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ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ: ಶಂಭು ಗಡಿ ಬಂದ್, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು

ದೆಹಲಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಭು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Farmers Delhi March: India-US Trade Deal Protest Shuts Shambhu, Singhu Borders
ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 3:38 PM IST

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ಚಂಡೀಗಢ: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಿರೋಧಿಸಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರೈತರ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹರ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಶಂಭು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭಾರತ - ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಸಾನ್ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಶಂಭು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ಗಾತ್ರದ ಸಿಮೆಂಟ್​ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರೈತ ನಾಯಕ ಸರ್ವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಧೇರ್ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಕಿಸಾನ್ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ದೇಶ್ ಬಚಾವೋ ಮೋರ್ಚಾ' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಒಂದು ದಿನದ 'ಕಿಸಾನ್ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್' ನಡೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ನಡುವಿನ ಶಂಭು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಘಗ್ಗರ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ರೈತರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಧೇರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ದೆಹಲಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತೆರಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಶಂಭು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹರಿಯಾಣ ಸಿಎಂ ನಾಯಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಇದರಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮುರಿದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಕು. ರೈತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

"ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕಾರಣ. ಪಂಜಾಬ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರೈತರೊಬ್ಬರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ಗಡಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಗುಂಪುಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಬಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಂಬಾಲ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಂಭು ಗಡಿ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಶಂಭು ಗಡಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ನಡುವಿನ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್​ಗೆ:

ಮಾರ್ಗ 1: ಅಂಬಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ ➔ ಚಂಡೀಗಢ ಮಾರ್ಗ ➔ ಲಾಲ್ರು ➔ ಡೇರಾ ಬಸ್ಸಿ ➔ ಜಿರಾಕ್‌ಪುರ ➔ ಪಂಜಾಬ್

ಮಾರ್ಗ 2: ವಾಹನಗಳು ಲಾಲ್ರು ಅಥವಾ ಡೇರಾ ಬಸ್ಸಿಯಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ:

ಮಾರ್ಗ 1: ರಾಜಪುರ ➔ ಲಾಲ್ರು ➔ ಡೇರಾ ಬಸ್ಸಿ ➔ ಜಿರಾಕ್‌ಪುರ ➔ ಅಂಬಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ ➔ ದೆಹಲಿ

ಮಾರ್ಗ 2: ರಾಜಪುರ, ಲಾಲ್ರು ಮತ್ತು ಡೇರಾ ಬಸ್ಸಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಬಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು - ನಂತರ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

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MAHAPANCHAYAT AT DELHI
FARMERS PROTEST AT SHAMBHU BORDER
SARWAN PANDHER
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