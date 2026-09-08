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ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್: ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ ಯುವಕ!

ಹರಿಯಾಣದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

HARYANA DAIRY SUCCESS STORY DAIRY FARMING BUSINESS ಹೈಣುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್
ಎಮ್ಮೆಗಳ ಜೊತೆ ರಾಬಿನ್ (ETV Bhart)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 2:48 PM IST

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ಕರ್ನಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಹರಿಯಾಣದ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕರ್ನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದ್ತಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಬಿನ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವಕ. ಹರಿಯಾಣವು ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ರಾಬಿನ್ ಊರಲ್ಲೇ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

2 ಎಮ್ಮೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭ, ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ: 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಬಿನ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

HARYANA DAIRY SUCCESS STORY DAIRY FARMING BUSINESS ಹೈಣುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್
ರಾಬಿನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ETV Bharat)

ತಿಂಗಳಿಂದ 9 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ವ್ಯವಹಾರ: "2022ರಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿತು. ಈಗ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 500 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ. ಲೀಟರ್​ ಹಾಲಿಗೆ ₹80ಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಋತುಮಾನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾದರೂ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾರಾಟವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹9 ರಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕಾಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ರಾಬಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ: ರಾಬಿನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಇಳುವರಿ ನೀಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿ ತಳಿಯಾದ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ.

HARYANA DAIRY SUCCESS STORY DAIRY FARMING BUSINESS ಹೈಣುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್
ರಾಬಿನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳು (ETV Bharat)

18 - 27 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಎಮ್ಮೆ: ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಲೀಟರ್‌ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 27 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

"ನನ್ನ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಂತಿಲ್ಲ. ಎಮ್ಮೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಏರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುತ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಬದಲು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಕಾಲ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ತಿರುಗಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಜಮೀನಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಬಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಹಂತ ತಲುಪುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಜಾನುವಾರುಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ರಾಬಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HARYANA DAIRY SUCCESS STORY
DAIRY FARMING BUSINESS
ಹೈಣುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್
ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್
DAIRY SUCCESS STORY

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