ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ರಕ್ಷಣೆ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಪೋಷಕರು
ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ 3.50ಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ (NDRF) ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಕುನಾಲ್ ತಿವಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 28, 2026 at 6:52 AM IST
ಫರಿದಾಬಾದ್, ಹರಿಯಾಣ: ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಸೀಹಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ (NDRF) ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಕುನಾಲ್ ತಿವಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 7.45ಕ್ಕೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ರಾತ್ರಿ 9.05ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಹರಿಯಾಣ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ (SDRF), ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್, ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಯುಪಿ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ (ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್), ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ 3.50ಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ, ಅವಳು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನನಗೆ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಅವಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಸೀಹಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ತೆರೆದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ತಂದೆ: ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ರಾಮ್ದಿನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಗಳು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಗು ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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