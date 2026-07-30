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ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೊರತೆದ ವೈದ್ಯರು!

ಬಾಲಕನನೊಬ್ಬನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸ್ಕ್ರೂವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

3-Year-Old Boy Undergoes Successful Surgery After 2-cm Screw Found Lodged In Lung For A Year
ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 8:09 PM IST

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ರೋಹ್ಟಕ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಪಿಜಿಐ ರೋಹ್ಟಕ್‌ನ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ರೂವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಗು ಸ್ಕ್ರೂ ನುಂಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಕಾಲು ಮುರಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೊರತೆದ ವೈದ್ಯರು! (ETV Bharat)

ಪಿಜಿಐ ರೋಹ್ಟಕ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಪಿಜಿಐ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ರಾಮನ್ ಬಡೇರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಸವಾಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೂವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ನಾರ್ನೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾರ್ನೌಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದೊಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವರದಿಯು ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ರೋಹ್ಟಕ್ ಪಿಜಿಐಗೆ ಕರೆತಂದೆವು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿನ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ನಮ್ಮ ಮಗು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಕ್ರೂ ಆತನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೇರಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಮಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಆಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹ್ಟಕ್ ಪಿಜಿಐ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೈನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

3-Year-Old Boy Undergoes Successful Surgery After 2-cm Screw Found Lodged In Lung For A Year
ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿದ್ದ 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸ್ಕ್ರೂ (ETV Bharat)

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ: ಡಾ. ರಾಮನ್ ಬಡೇರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ರೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಸಮಯೋಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಕನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಷಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ: "ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ನಾಣ್ಯ, ಸ್ಕ್ರೂ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಡಾ. ರಾಮನ್ ಬಡೇರಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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SCREW REMOVED FROM CHILD LUNG
ಸ್ಕ್ರೂ ಪತ್ತೆ
ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
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