ಮದರಾಸಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 163 ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಮದರಸಾಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕೋಮು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯೇ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 29, 2026 at 11:07 AM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ 163 ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 2015ರ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗಳ (CWC) ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು.
ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಮು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮದರಸಾಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸೀಮಾಂಚಲ್ (ಈಶಾನ್ಯ) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಅರಾರಿಯಾ, ಪೂರ್ಣಿಯಾ, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಸುಪಾಲ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ 6 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಅವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 145 ಜನ ಅರಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, 16 ಜನರು ಸುಪೌಲ್ನವರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ನ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಎಂಟು ಜನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಉದ್ಗೀರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮದರಸಾ ಜಾಮಿಯಾ ಅಶ್ರಫಿಯಾ ಅಂಜುಮಾನ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಜುಲ್ ಕುರಾನ್ ಮದರಸಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ನ ಮದರಸಾ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಇಮ್ದಾದಿಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪಾಟ್ನಾ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು (GRP) ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇದು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ 17609 ಪಾಟ್ನಾ - ಪೂರ್ಣ (ಪುಣೆ) ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ನಂತರ GRP ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಮರುದಿನ ರೈಲು ಕಟ್ನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, RPF ಮತ್ತು GRP ಮತ್ತೆ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
"ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಸದಸ್ಯ ದುರ್ಗೇಶ್ ಮರಯ್ಯ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಆರ್ಪಿ, ಆರ್ಪಿಎಫ್, ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ (ಸಿಪಿಯು) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅರಾರಿಯಾ ಮೂಲದ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯ ಜನ್ ಜಾಗರಣ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ (ಜೆಜೆಎಸ್ಎಸ್) ಸದಸ್ಯ ರಮೀಜ್ ರೆಜಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕಟಿನಾ ಜಿಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ (0430/2026) ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಎಂಟು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಅಪಹರಣ, ಪೋಷಕರಿಂದ ಮರೆಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮಾರು 90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ರಮೀಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಬೈರ್ಗಚ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಂಗಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ರೈತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ 14 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ಗೀರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮದರಸಾಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ.
"ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಹ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆತಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು 2024 ರಿಂದ ಉದ್ಗೀರ್ನ ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಈದ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದೆವು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಟ್ನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಟ್ನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮರುದಿನ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ 55 ಪೋಷಕರು ಬಸ್, ಹಾಗೂ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಟ್ನಾ ತಲುಪಿದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಕಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಅದೇ ದಿನ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಾರಿಯಾ ತಲುಪಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಗಳು ಕಾನೂನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
"ನಾವು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಡಿ. ನಾವು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ" ಎಂದು ಅರಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗ್ದಹರ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಲಾಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
"ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮದರಸಾಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮದರಸಾಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 3,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಉಪಾಹಾರ, ಸೋಪು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಮೌಲಾನರು' (ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಕರು) ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅರಾರಿಯಾದ ನರಪತ್ಗಂಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಾರಿಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಬಿವಿ ಅಂಜುಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಶಿಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದರು ಏನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
"ಮಕ್ಕಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಮು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ. ಇದನ್ನು ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ" ಎಂದು ಆಶಿಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜೆಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಇಡೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
