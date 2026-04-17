ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಹರಿವಂಶ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
Published : April 17, 2026 at 12:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಹರಿವಂಶ್ ಅವರು ಇಂದು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ, ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಹರಿವಂಶ್ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಏ.9ರಿಂದ ಹರಿವಂಶ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏ.10ರಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಹರಿವಂಶ್ರನ್ನು ಉಪಸಭಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸದನದ ನಾಯಕ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಖರ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ: ಹರಿವಂಶ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಏ.17ರಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹರಿವಂಶ್ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹರಿವಂಶ್ ಅವರು ಸತತ 3ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಸದನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಸದನ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹರಿವಂಶ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದನದ ಬಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸದನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಹೊಸ ಅವಧಿ ಅದೇ ಮನೋಭಾವ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿುವ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏ.16ರ ಗುರುವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶ್ ಸದಸ್ಯರ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಮರುಆಯ್ಕೆ ಆದರು.
