ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹವಾಲಾ ಜಾಲ ಪ್ರಕರಣ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಂಧನ
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 5, 2026 at 8:52 PM IST
ಹರಿದ್ವಾರ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಹರಿದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋನಮ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಸರನ್ನು ಸೋನಮ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿದ್ವಾರ ಎಸ್ಪಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಸುಯಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋನಮ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪೂಜಾ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಗಾಢವಾಯಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯುವಕರು ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೋನಮ್ ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆ&ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೂಜಾಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರ ಬಳಿ ಆಗ ಖಚಿತವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ದೊರೆತ ನಂತರ, ಜೆ&ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೂಜಾಳನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಥುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೆ & ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ರೂರ್ಕಿ ಬಳಿಯ ಪಿರನ್ ಕಲಿಯಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಸೋನಮ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಸೋನಮ್ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಚಿತವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರದಿಂದ ರೂರ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಪೂಜಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ಪ್ರತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ನಿಗದಿತ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಯುಪಿಐ, ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹20 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕಮಿಷನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೋನಮ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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