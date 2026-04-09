LNG ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕತಾರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ: 15,400 ಟನ್ LPG ಹೊತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಹಡಗು
LNG ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಕತಾರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಹಡಗೊಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : April 9, 2026 at 1:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (LNG) ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮರು ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಕತಾರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇದು ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ಮರು ಆರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅನಿಲವನ್ನು ಪಡಿತರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಹಡಗು: ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 15,400 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರಿಗೆ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಹಡಗು ತಲುಪಿದೆ.
Union Minister for Petroleum & Natural Gas, Shri Hardeep S Puri, will be on an official visit to the State of Qatar on 9–10 April, 2026.@PMOIndia @HardeepSPuri @TheSureshGopi @MEAIndia @DrSJaishankar @neerajmittalias @IndEmbDoha @QatarEmb_ND— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 9, 2026
ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜೆಎನ್ಪಿಎ) ಗಮನಾರ್ಹ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್-ಐಒಸಿಎಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೆಎನ್ಪಿಎಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಶಾ ಎಂಬ ಹಡಗು ಇಂದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದೆ 15 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ: ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಬಂದರು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಹಡಗು ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಜೆಎನ್ಪಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಆಶಾ ಹಡಗು 15,400 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಡಗು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
